Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проверка ТЦ и соцобъектов Адыгеи вскрыла более 250 нарушений пожарной безопасности

Общество
2 апреля, 13:14 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 2, апреля. /ТАСС

Межведомственная проверка российских торговых центров началась по поручению Генпрокуратуры после трагедии в Кемерове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАЙКОП, 2 апреля. /ТАСС/. Предварительная проверка в Адыгее всех 18 торговых центров, 29 социальных объектов и объектов с массовым пребыванием людей, проведенная МЧС и прокуратурой, выявила более 250 нарушений пожарной безопасности, сообщил в понедельник ТАСС заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник.

"Мы проинспектировали 18 ТЦ, в восьми из которых есть детские развлекательные зоны, девять объектов культуры и спорта и 20 других объектов с массовым пребыванием людей. В целом выявлено более 250 нарушений режимного характера. Это неисправность автоматической пожарной сигнализации, замечания по содержанию путей эвакуации, первичным средствам пожаротушения - огнетушителям, по отсутствию обучения мерам пожарной безопасности у персонала. Нарушений по конструкции торговых центров и соцобъектов не выявлено", - сказал он.

Это предварительные итоги проверки. Сейчас собственники ТЦ предоставляют техническую информацию по своим объектам для выводов о том, насколько она соответствует пожарной безопасности.

Кроме того, проверяющие не смогли проинспектировать отдельные бутики в ТЦ "Галерея" в столице республики: их арендаторы либо собственники не пустили их на территорию, закрыв перед МЧС и прокуратурой двери.

Работа с этими предпринимателями будет продолжена на уровне правоохранительных органов, пояснил заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее.

"На этой неделе МЧС республики проведет в каждом ТЦ и соцобъекте тренировки по эвакуации и отработке своих действий на объектах. Вот тогда будет составлена реальная картина, насколько персонал ТЦ и работники соцобъектов готовы грамотно реагировать на ЧС. В теории они более-менее представляют, что необходимо делать", - добавил Колесник.

Межведомственная проверка российских ТРЦ началась по поручению Генеральной прокуратуры РФ после трагедии в Кемерове. 23 марта произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня". По официальным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. В Адыгее проверки начались 26 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Адыгея Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
New York Magazine поместил на обложке фото Трампа в образе свиньи
4
ФК "Краснодар" отправил в отставку Шалимова с поста главного тренера
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Москалькова заявила, что Трамп не находит оснований для помилования Ярошенко
7
Эксперимент по доставке почты беспилотником продолжится несмотря на падение первого дрона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники