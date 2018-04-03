В Петербурге в годовщину теракта в метро почтят память погибших

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Тысяча белых роз, концерт против террора и книга с воспоминаниями напомнят жителям Санкт-Петербурга о теракте в городском метрополитене, который произошел ровно год назад.

Теракт в городской подземке произошел 3 апреля 2017 года в разгар рабочего дня на пересечении станций метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 16 человек, включая террориста, взорвавшего устройство, пострадали более 100 человек. Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции "Площадь восстания" и избежать еще большего числа жертв. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около 20 человек.

Во вторник у станции "Технологический институт", где в день трагедии возник стихийный мемориал, волонтеры раздадут 1 тыс. белых роз, приобретенных на пожертвования горожан. Панихиду по погибшим совершат в 13:00 мск в Троице-Измайловском соборе, после чего представители администрации города, семьи и близкие жертв теракта возложат цветы у места трагедии. Также в этот день Петербургский метрополитен представит Книгу памяти жертв, где собрано 15 историй о жизни погибших россиян, а также записки горожан, которые они оставляли на стихийном мемориале у метро "Технологический институт".

Вечером в 19:00 мск в Большом концертном зале "Октябрьский" пройдет концерт памяти погибших "Музыка против террора".

Год после теракта

За прошедший год власти города и общественные организации поддерживали семьи жертв и погибших в трагедии в городской подземке. Так, по данным комитета по социальной политике Петербурга, из федерального бюджета выплатили почти 35 млн рублей, из городского бюджета около 40 млн рублей, метрополитен выделил 53 млн рублей. Кроме того, силами региональной общественной организации "Прерванный полет" собрано 25 млн рублей.

Как рассказал накануне годовщины трагедии глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин в интервью городскому телеканалу "Город+", руководство предприятия постоянно усовершенствует системы безопасности городской подземки. "У нас в значительной степени выросла техническая оснащенность, на сегодняшний день половина станций метрополитена оборудована системами интеллектуального видеонаблюдения. Сейчас у нас готовится проектная документация на девять станций на интеллектуальное видеонаблюдение", - сказал он.

Кроме того, по словам Гарюгина, горожане стали с большим пониманием относиться к проверкам в подземке, которые проводятся в целях безопасности. Так, за прошлый год досмотрели более 27 млн человек, выявили свыше 150 тыс. подозрительных предметов - муляжей взрывных устройств, кухонных ножей и спортивного оружия, отметил глава метрополитена.