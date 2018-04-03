Опрос: американцы считают, что ведущие СМИ страны распространяют вымышленные новости

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство американцев - 77% - убеждены в том, что ведущие телеканалы и газеты страны распространяют вымышленные новости. Это показали обнародованные в понедельник итоги общенационального опроса общественного мнения, проведенные исследователями из Монмутского университета, расположенного в штате Нью-Джерси. В прошлом году так считали 63% граждан США, подчеркивают эксперты.

По мнению 31% респондентов, СМИ прибегают к такой практике "регулярно". 46% полагают, что это происходит "время от времени".

42% опрошенных заявили, что телеканалы и газеты предают в эфир и публикуют вымышленные новости, преследуя те или иные политические цели.

Как отметили 83% участников опроса, так называемые группы интересов пытаются через прессу распространять сфабрикованные материалы.

Президент Дональд Трамп уже не раз публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. В марте прошлого года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". В конце января нынешнего года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава Белого дома указал, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

В опросе, проведенном 2-5 марта, приняли участие почти 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 3,5%.