Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: американцы считают, что ведущие СМИ страны распространяют вымышленные новости

Общество
3 апреля, 1:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Как отметили 83% участников опроса, так называемые группы интересов пытаются через прессу распространять сфабрикованные материалы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство американцев - 77% - убеждены в том, что ведущие телеканалы и газеты страны распространяют вымышленные новости. Это показали обнародованные в понедельник итоги общенационального опроса общественного мнения, проведенные исследователями из Монмутского университета, расположенного в штате Нью-Джерси. В прошлом году так считали 63% граждан США, подчеркивают эксперты.

По мнению 31% респондентов, СМИ прибегают к такой практике "регулярно". 46% полагают, что это происходит "время от времени".

42% опрошенных заявили, что телеканалы и газеты предают в эфир и публикуют вымышленные новости, преследуя те или иные политические цели.

Как отметили 83% участников опроса, так называемые группы интересов пытаются через прессу распространять сфабрикованные материалы.

Президент Дональд Трамп уже не раз публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию. В марте прошлого года он назвал газету The New York Times, а также телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC "врагами американского народа". В конце января нынешнего года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, глава Белого дома указал, что, только став политиком, он осознал, "насколько ужасной, жестокой, злой и лживой может быть пресса".

В опросе, проведенном 2-5 марта, приняли участие почти 1 тыс. американцев. Погрешность не превышает 3,5%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
Российские дипломаты встретились с Константином Ярошенко в тюрьме в США
3
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
6
Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
7
"Меня стали называть русским Миядзаки..."
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости