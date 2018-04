СМИ: в США умер человек, называвший себя "первым шпионом" холодной войны

ТАСС, 3 апреля. Бывший сотрудник американского Управления стратегических служб - предшественника Центрального разведывательного управления, Ирвинг Айзексон скончался в США на 103-м году жизни. Об этом сообщила в понедельник газета The Portland Press Herald со ссылкой на его семью.

По ее информации, он умер в хосписе в городе Оберн штата Мэн 28 марта.

Ирвинг Айзексон родился 7 августа 1915 года. В 1939 году окончил школу права Гарвардского университета, после чего, проработав около года в сфере юриспруденции, решил записаться в Национальную гвардию. Во время Второй мировой войны он был направлен в Великобританию, где начал работать на Управление стратегических служб. После войны он по собственной инициативе переехал в ГДР, где следил за передвижениями советских войск и гражданами СССР.

Позже Айзексон вернулся в США и начал работать вместе с отцом в юридической фирме Brann and Isaacson. В 2001 написал мемуары под названием "Memoirs of an Amateur Spy: The Story of the First OSS Spy in the Cold War with the Russians" ("Мемуары шпиона-любителя: история первого шпиона УСС во время холодной войны с русскими").