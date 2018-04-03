Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: сенаторы в США выясняют, почему цена на одно из лекарств поднялась на 1400%

Общество
3 апреля, 2:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 3, апреля. /ТАСС

Законодатели затребовали у производителя информацию о том, во сколько обходится производство лекарства, всю документацию и внутрикорпоративную переписку

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Группа американских сенаторов инициировала расследование, призванное установить, почему цена на давно уже применяемый противоопухолевый препарат ломустин поднялась в США с 2013 года на 1400%. Об этом сообщила в понедельник газета The Hill.

Сенаторы направили главе компании-производителя Tri-Source Pharma Роберту Дикричи письмо с требованием объяснить, чем вызван такой скачок цены и какую прибыль в результате этого получает его фирма. Они указали, что до того, как в 2013 году Tri-Source Pharma приобрела у другой компании права на выпуск ломустина, одна капсула препарата стоила $50. В настоящее время она продается уже за $768.

Законодатели также затребовали у Дикричи информацию о том, во сколько обходится производство лекарства, всю документацию и внутрикорпоративную переписку, связанную с обсуждением вопроса о том, по какой цене продавать ломустин и какая прогнозируется прибыль. Кроме того, компания должна будет представить список всех производимых ею препаратов, цена на которые была поднята по меньшей мере на 200% в течение одного года.

Ломустин применяется с 1976 года в терапии таких заболеваний, как первичные и метастатические опухоли мозга, лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина), рак желудка и кишечника.

Как напомнила The Hill, 9 марта суд в Нью-Йорке приговорил к семи годам тюремного заключения экс-главу американской фармацевтической компании Turing Pharmaceuticals Мартина Шкрели, который поднял в 55 раз цену на препарат дараприм, предназначенный для лечения инфекционного заболевания токсоплазмоз.

В августе 2015 года Turing Pharmaceuticals выплатила американской лаборатории Impax $55 млн долларов за право владеть и распоряжаться этим препаратом, и затем цена за одну таблетку была повышена с $13,5 до $750.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
МИД Армении: среди пострадавших при взрыве в Ереване есть граждане РФ и Ирана
3
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
МЧС передало всю документацию о действиях пожарных в ТЦ в Кемерове в СК
7
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости