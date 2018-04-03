В городе Свободный Амурской области вводят сертификаты здоровья для молодых семей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Сертификаты здоровья для молодых семей введут для улучшения демографической ситуации в городе Свободный Амурской области, который является городом повышенного внимания со стороны федеральных властей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Выдача сертификатов для молодых семей - одна из мер демографического развития города Свободный, которую представят во вторник на Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" на Сахалине.

"Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предложило [в городе Свободный] меры, предусматривающие введение сертификата здоровья молодых семей (документ для прохождения бесплатного обследования у психолога, репродуктолога, инфекциониста и других специалистов, - прим. ТАСС), который уже был запущен как пилотный в городе Благовещенске, а также тиражируется в Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Также специалисты предлагают заняться профилактикой абортов, диспансеризацией.

Свободный - третий по численности населения город в Амурской области, находится в 150 км от Благовещенска. Вблизи города строят Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по переработке гелия, предусмотрено создание Амурского газохимического комплекса. На территории Свободного создали территорию опережающего развития - ТОР "Свободный". В 2017 году на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости разработать долгосрочный план социально-экономического развития города, документ амурскими властями был подготовлен и рассчитан до 2025 года.

Сейчас в Свободном проживают 53,6 тыс. человек, пять лет назад население было на 5 тыс. человек больше. Пик численности приходится на 1992 год - 81,3 тыс. человек.

Конференция по демографическому развитию

Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" начала работу во вторник в Южно-Сахалинске. В течение двух дней регионы Дальнего Востока представят ней лучшие практики по развитию демографической политики.

Концепцию демографической политики Дальнего Востока разработал Минвостокразвития России и утвердило правительством РФ. Концепция предполагает, что до 2025 года население ДФО должно увеличиться до 6,5 млн человек.