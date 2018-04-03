Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер за операцию на сердце

ТАСС, 3 апреля. /ТАСС/. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выразил благодарность медикам, проводившим ему операцию на сердце.

"Это правда: я вернулся! Я уснул, ожидая проснуться с небольшим разрезом, а очнулся с большим, но знаете что? Я проснулся, и это то, за что я должен быть благодарен. Спасибо врачам и медсестрам. И я действительно очень благодарен за все добрые сообщения", - написал актер в своем Twitter.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages. — Arnold (@Schwarzenegger) 2 April 2018

30 марта сетевой ресурс TMZ сообщал, что Шварценеггер был экстренно прооперирован в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) из-за проблем с сердцем. По сведениям его источников, врачи намеревались провести 70-летнему актеру операцию по замене клапана катетера, но это якобы повлекло за собой осложнения. По утверждению TMZ, врачи "быстро решили, что Арнольду требуется экстренная операция на открытом сердце", которая продолжалась несколько часов.