Трамп с супругой приняли участие в пасхальном детском празднике на лужайке у Белого дома

"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков

"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков 31 марта, 20:57

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Мероприятия по случаю праздника Пасхи состоялись в понедельник на южной лужайке у Белого дома.

Около 30 тыс. детей и взрослых со всей страны получили приглашения по результатам проведенной в феврале открытой лотереи от президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи посетить их резиденцию, чтобы принять участие в традиционных торжествах, включающих музыкальные выступления, карнавальные и цирковые номера, спортивные игры, чтение книг, приготовление блюд и главную забаву для детей - катание по траве разноцветных пасхальных яиц. Эта традиция зародилась 140 лет назад - в 1878 году при 19-м президенте страны Ратерфорде Хейсе, который решил ежегодно на следующий день после Пасхального воскресенья, отмечаемого в США по Григорианскому календарю, устраивать перед Белым домом праздничные гулянья.

Перед началом мероприятия Трамп и Меланья вышли на балкон своей резиденции и поприветствовали гостей. Выступая перед собравшимися, президент поблагодарил супругу за организацию праздника. Трамп отметил, что Меланья "проделала невероятную работу" при поддержке Исторической ассоциации Белого дома, Национальной парковой службы США, а также помогавших ей нескольких тысяч волонтеров.

Также глава Белого дома вновь рассказал о достижениях государства в экономической и оборонной сферах.

Традиционные забавы

Затем дети приступили к катанию деревянных яиц по лужайке Белого дома с помощью специальных длинных ложек. Трамп и Меланья вместе дали свисток к началу нескольких детских "забегов", а потом объявили победителя. Проигравшие смогли позже поучаствовать в поисках раскрашенных пасхальных яиц, спрятанных в траве. Одним из непременных атрибутов мероприятия стали военные оркестры.

В специальной "книжной зоне" первая леди, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао и директор национальной разведки Дэниел Коутс читали детям сказки. В празднике также принимали участие дети и внуки американского лидера.

Гостей развлекали артисты в костюмах пасхальных зайцев, супергероев и других популярных книжных и мультипликационных персонажей, а также специально приглашенные знаменитости. Они исполняли песни, читали детям книжки, обучали малышей и их родителей спортивным играм.

Катание яиц не проводилось с 1917 по 1920 год в связи с Первой мировой войной. Точно так же от забавы отказались в 1943-1945 годах из-за Второй мировой войны. Усилия по экономии продуктов питания, а затем строительные работы на территории Белого дома также продлили перерыв до 1952 года включительно. Традицию катания пасхальных яиц возродил 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр в 1953 году.

С 1969 года одним из важных участников праздника становится пасхальный заяц. Обычно костюм надевает один из сотрудников Белого дома. Образ местного пасхального символа примерял даже бывший пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, но при администрации 43-го президента Джорджа Буша-младшего. Тем не менее в этот раз им стал капитан 3-го ранга ВМС США Ричард Лолор.