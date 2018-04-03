Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп с супругой приняли участие в пасхальном детском празднике на лужайке у Белого дома

Общество
3 апреля, 12:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Около 30 тыс. детей и взрослых со всей страны получили приглашения на традиционные торжества по результатам проведенной в феврале открытой лотереи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Реклама
Пропустить рекламу
{{$root.cfg.modules.slider.galleryTable_5089582.stepNow *12 +1}} - 10 из {{$root.cfg.modules.slider.gallery_5089582.sliderLength-1}}
Президент США Дональд Трамп, Меланья Трамп и пасхальный заяц
Президент США Дональд Трамп, Меланья Трамп и пасхальный заяц
Президент США Дональд Трамп, Меланья Трамп и пасхальный заяц
© AP Photo/Carolyn Kaster
Дональд Трамп-младший, сын президента Дональда Трампа (в центре) с женой Ванессой и детьми
Дональд Трамп-младший, сын президента Дональда Трампа (в центре) с женой Ванессой и детьми
Дональд Трамп-младший, сын президента Дональда Трампа (в центре) с женой Ванессой и детьми
© AP Photo/Andrew Harnik
Дональд Трамп с дочерью Тиффани (слева) и супругой Мельньей
Дональд Трамп с дочерью Тиффани (слева) и супругой Мельньей
Дональд Трамп с дочерью Тиффани (слева) и супругой Мельньей
© REUTERS/Carlos Barria
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
© Kevin Wolf/AP Images for American Egg Board
© EPA-EFE/SHAWN THEW
©  EPA-EFE/Chip Somodevilla / POOL
© AP Photo/Andrew Harnik
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
© REUTERS/Leah Millis
Выбор редакции
Архиепископ впереди торжественной процессии в Храм Гроба Господня, Иерусалим
Католики и протестанты по всему миру отметили Пасху 2 апреля, 15:50
Силами авиации решаются вопросы эвакуации детей и пожилых людей, нуждающихся в медпомощи
Морозы дали возможность подготовиться к продолжению паводка на Алтае 2 апреля, 15:18
"Екатеринбург-Арена" получила высокие оценки от участников тестового матча РФПЛ 1 апреля, 22:57
Праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье) в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
Православные христиане празднуют Вход Господень в Иерусалим накануне Страстной недели 1 апреля, 0:12
"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков 31 марта, 20:57
"Амкар" обыграл "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу 31 марта, 15:54
1
...
{{item.num+1}}
...
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5089582'].sliderLength - 1}}
{{$root.cfg.modules.slider['gallery_5089582'].sliderLength - 1}}
+
Президент США Дональд Трамп, Меланья Трамп и пасхальный заяц
© AP Photo/Carolyn Kaster
Дональд Трамп-младший, сын президента Дональда Трампа (в центре) с женой Ванессой и детьми
© AP Photo/Andrew Harnik
Дональд Трамп с дочерью Тиффани (слева) и супругой Мельньей
© REUTERS/Carlos Barria
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
© Kevin Wolf/AP Images for American Egg Board
© EPA-EFE/SHAWN THEW
©  EPA-EFE/Chip Somodevilla / POOL
© AP Photo/Andrew Harnik
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
© REUTERS/Leah Millis

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Мероприятия по случаю праздника Пасхи состоялись в понедельник на южной лужайке у Белого дома.

Около 30 тыс. детей и взрослых со всей страны получили приглашения по результатам проведенной в феврале открытой лотереи от президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи посетить их резиденцию, чтобы принять участие в традиционных торжествах, включающих музыкальные выступления, карнавальные и цирковые номера, спортивные игры, чтение книг, приготовление блюд и главную забаву для детей - катание по траве разноцветных пасхальных яиц. Эта традиция зародилась 140 лет назад - в 1878 году при 19-м президенте страны Ратерфорде Хейсе, который решил ежегодно на следующий день после Пасхального воскресенья, отмечаемого в США по Григорианскому календарю, устраивать перед Белым домом праздничные гулянья.

Перед началом мероприятия Трамп и Меланья вышли на балкон своей резиденции и поприветствовали гостей. Выступая перед собравшимися, президент поблагодарил супругу за организацию праздника. Трамп отметил, что Меланья "проделала невероятную работу" при поддержке Исторической ассоциации Белого дома, Национальной парковой службы США, а также помогавших ей нескольких тысяч волонтеров.

Также глава Белого дома вновь рассказал о достижениях государства в экономической и оборонной сферах.

Традиционные забавы

Затем дети приступили к катанию деревянных яиц по лужайке Белого дома с помощью специальных длинных ложек. Трамп и Меланья вместе дали свисток к началу нескольких детских "забегов", а потом объявили победителя. Проигравшие смогли позже поучаствовать в поисках раскрашенных пасхальных яиц, спрятанных в траве. Одним из непременных атрибутов мероприятия стали военные оркестры.

В специальной "книжной зоне" первая леди, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, министр образования Бетси Девос, министр транспорта Элейн Чао и директор национальной разведки Дэниел Коутс читали детям сказки. В празднике также принимали участие дети и внуки американского лидера.

Гостей развлекали артисты в костюмах пасхальных зайцев, супергероев и других популярных книжных и мультипликационных персонажей, а также специально приглашенные знаменитости. Они исполняли песни, читали детям книжки, обучали малышей и их родителей спортивным играм.

Катание яиц не проводилось с 1917 по 1920 год в связи с Первой мировой войной. Точно так же от забавы отказались в 1943-1945 годах из-за Второй мировой войны. Усилия по экономии продуктов питания, а затем строительные работы на территории Белого дома также продлили перерыв до 1952 года включительно. Традицию катания пасхальных яиц возродил 34-й президент Дуайт Эйзенхауэр в 1953 году.

С 1969 года одним из важных участников праздника становится пасхальный заяц. Обычно костюм надевает один из сотрудников Белого дома. Образ местного пасхального символа примерял даже бывший пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, но при администрации 43-го президента Джорджа Буша-младшего. Тем не менее в этот раз им стал капитан 3-го ранга ВМС США Ричард Лолор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Девос, Бетси Сандерс, Сара Коутс, Дэниел Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
3
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
4
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
5
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
Памфилова вручила Путину удостоверение президента на новый срок полномочий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости