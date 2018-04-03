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В десяти московских поликлиниках внедрили методику раннего выявления рака легких

Общество
3 апреля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Диагностика предназначена для курильщиков и тех, кто ранее употреблял табак, но избавился от зависимости

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© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Обследование по новому методу ранней диагностики рака легких можно бесплатно пройти в десяти поликлиниках Москвы. Об этом во вторник сообщается на портале столичной мэрии.

"Обследование будут проводить при помощи низкодозной компьютерной томографии. Диагностика направлена на выявление рака легких у курильщиков на ранней стадии и проводится бесплатно по полису ОМС", - говорится в сообщении. Отмечается, что лучевая нагрузка при таком обследовании в 2-4 раза ниже, чем при обычной компьютерной томографии.

Новая методика доступна в десяти медицинских учреждениях, но направление на такую диагностику можно получить у терапевта, участкового врача или врача общей практики в любой поликлинике. Обследование позволяет обнаружить даже небольшие очаги опухоли размером до одного сантиметра, а также прогнозировать выявление новых.

"На скрининг отправляют пациентов со стажем курения более 30 лет и тех, кто избавился от табачной зависимости менее 15 лет назад. В группе риска также пациенты старше 55 лет и те, у чьих родственников был обнаружен рак легких", - говорится в сообщении.

Пилотный проект, позволяющий пройти диагностику с помощью низкодозной компьютерной томографии, стартовал в столице в феврале прошлого года, с тех пор ее прошли порядка шести тыс. человек. Рак легкого был выявлен у 0,5% пациентов, еще около 3,3% прошедших диагностику направили на дополнительные обследования. "Результаты пилотного проекта показывают эффективность данной методики. В дальнейшем она будет использоваться и другими поликлиниками и диагностическими центрами департамента здравоохранения Москвы", - приводит портал слова руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Со списком поликлиник, в которых проводится обследование по новому методу, можно ознакомиться на портале мэрии Москвы.

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