На форуме по интеллектуальной собственности в Светлогорске выступит оркестр Бутмана

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Оркестр известного российского джазового музыканта Игоря Бутмана примет участие в культурной программе Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018, который пройдет 11 и 12 апреля в курортном Светлогорске под Калининградом. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе форума.

"11 апреля в 19:00 в концертном зале центра "Янтарь-холл" [в Светлогорске] выступит оркестр Игоря Бутмана один из лучших джазовых коллективов России и самый известный российский джаз-бэнд за рубежом", - сообщили в пресс-службе.

За 19 лет своего существования музыканты оркестра выступили на всех самых престижных концертных площадках мира. С джазом Игоря Бутмана выступали практически все выдающиеся западные солисты певцы и музыканты.

"Мы поддерживаем идею перехода российского рынка интеллектуальной собственности на новый "цифровой" уровень и от всей души желаем удачи инициаторам Форума - Ассоциации IPChain", - отметил Бутман, добавив, что музыканты и композиторы "как никто другой, заинтересованы в совершенствовании системы защиты авторских прав". "Сегодня, нередко, нам самим приходится "сражаться" и с пиратами, и с плагиаторами, и с недобросовестными менеджерами. Эта рутинная "борьба" отнимает силы и время, отвлекает от работы, мешает творчеству", - отметил музыкант.

В культурной программе форума выставка из 25 картин "Китай в лицах" начала 20 века с элементами дополненной реальности русской художницы Александры Азовцевой, чье имя внесли в Международный реестр художников The First Five Hundred. Вниманию участников представят десять фильмов из цикла "Жизнь замечательных идей" телеканала "Россия - Культура" об истории о великих открытиях в области естественных наук и изобретениях, изменивших мир. Завершит программу концерт органной музыки в честь 10-летия калининградского отделения Союза композиторов России.

IPQuorum 2018 соберет свыше 500 участников из более чем 30 стран и пройдет под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В рамках деловой программы - 12 тематических сессий и семь хабов. Эксперты обсудят, в частности, проблемы электронной коммерции и цифровых производств, правовые аспекты блокчейна в России и за рубежом, использование цифровых технологий в государственном управлении, судебных и корпоративных сферах, интеграционные процессы на евразийском пространстве, вопросы глобальной интеграции и ее влияния на развитие института интеллектуальной собственности.