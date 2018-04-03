СМИ: в Словении открыли пивной фонтан

ЛЮБЛЯНА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Иван Попов/. В городе Жалец, расположенном на востоке Словении, прошла церемония открытия пивного фонтана. Таким образом местные жители отпраздновали наступление католической Пасхи и климатической весны, сообщает словенская газета Delo.

Впервые фонтан заработал в 2016 году, он представляет собой металлическую конструкцию в форме большого столба, из которого под давлением поступает пиво. Его основная задача - создать условия для привлечения туристов в долину реки Савинья, где и расположен Жалец. Мероприятие сопровождалось музыкой, вокруг также собрались окрестные фермеры и пивовары, их продукцию могли попробовать все желающие.

Достопримечательность проработает до сентября, когда ее законсервируют на зиму после проведения пивного фестиваля "Зеленое золото". Муниципальные власти ожидают большое количество посетителей, за прошлый сезон пенный напиток у фонтана продегустировали более 100 тыс. гостей.

Долина Савиньи известна по всей Словении благодаря своему хмелю. К примеру, семья Кукец, также представившая свои сорта пива на празднике, ведет отсчет традиций изготовления этого напитка с 1876 года. В Жалеце также находится единственный в стране музей выращивания хмеля и пивоварения, наряду с городскими властями его администрация поддержала открытие пивного фонтана.