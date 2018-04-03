Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты определяют источник появления нефтяных пятен на Волге под Нижним Новгородом

Общество
3 апреля, 15:55 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 3, апреля. /ТАСС

Пятна появились накануне в районе Борского моста на выезде из города

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апреля. /ТАСС/. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству экологии и природных ресурсов области взять на особый контроль вопрос загрязнения реки Волга нефтепродуктами. Накануне в районе Борского моста на выезде из Нижнего Новгорода на реке появились нефтяные пятна, которые будут локализовывать плавучими заграждениями. Об этом ТАСС во вторник сообщили в региональном министерстве экологии.

"Для локализации нефтяных пятен на поверхности воды планируется использовать плавучие заграждения. Минэкологии совместно с профильными структурами готовит комплексное обследование территории, примыкающей к Волге, и расположенных на ней предприятий, чтобы определить источник загрязнения реки", - сообщили в министерстве.

Во вторник министр экологии и природных ресурсов региона Арсений Дряхлов провел совещание с представителями администрации Нижнего Новгорода, ГУ МЧС России по Нижегородской области, а также региональным управлением Росприроднадзора. Для определения источника загрязнения, а также для оценки ущерба создана межведомственная рабочая группа.

Как сообщил ТАСС председатель комитета регионального парламента по экологии и природопользованию Владислав Атмахов, который также получал жалобы от жителей на появление нефтяных пятен на реке около Борского моста, в среду состоится выездное совещание специалистов и местных властей для определения источника загрязнения и оценки ущерба. Также специалисты возьмут необходимые пробы для исследования характера загрязнения.

"Я бы это назвал так - постоянные идущие [нефтяные пятна] - весна, понимаете, очень сложно предположить, откуда они вытекают. Мы увидели [во время облета территории], что они текут, а откуда - скажут специалисты. Может быть это стройка, может быть ТЭЦ, старые склады нефтебазы, огромное количество причин", - сказал Атмахов.

Как отметили в региональном министерстве экологии, река Волга является объектом федерального государственного экологического надзора, осуществляемого на территории Нижегородской области департаментом Росприроднадзора по ПФО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
4
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости