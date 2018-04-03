Март на европейской части РФ вошел в тройку самых холодных в XXI веке

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Прошедший март стал самым холодным в XXI веке в Поволжье, занял вторую позицию по этому показателю за тот же период на Урале и севере европейской части России и третью - в Центральном федеральном округе. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Гидрометцентра России во вторник.

"В течение месяца неоднократно регистрировались новые минимальные значения температуры. В Центральной России столбики термометров опускались ниже -25 градусов по Цельсию, на Урале и на севере европейской территории - ниже -30…-35 градусов по Цельсию.

"На этот раз прошедший март стал самым холодным в XXI веке в Поволжье, вторым - на Урале и севере европейской территории России и третьим - в центральном регионе", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, ниже нормы температура воздуха была также на севере Сибири, в Якутии и частично на Сахалине и Курильских островах. В то же время в южных районах европейской части России, на юге Сибири и Дальнего Востока, в Чукотском автономном округе и на севере Камчатского края температуры были выше нормы.