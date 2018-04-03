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Минтруд: более 11 млн россиян получают досрочную пенсию

Общество
3 апреля, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что всего в стране насчитывается более 40 млн пенсионеров

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 11 млн россиян получают досрочную пенсию, что составляет примерно четверть от всех пенсионеров в нашей стране, заявил во вторник на Московском экономическом форуме замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

"Если вы обратите внимание на цифру, то у нас всего в Российской Федерации из более чем 40 млн пенсионеров, более чем четверть - это пенсионеры, которые получают досрочную пенсию",- сказал он и добавил, что около 11 млн граждан сегодня получают досрочную пенсию.

По его словам, в эту категорию входят женщины, родившие пять и более детей, женщины, воспитавшие ребенка-инвалида, работники вредных производств и др.

Средний размер досрочной пенсии в России составляет 14 тыс. рублей, сообщил Пудов.

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