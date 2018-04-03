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Федеральное агентство новостей сообщило о блокировке аккаунтов в Facebook и Instagram

Общество
3 апреля, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В сообщении агентства говорится, что ФАН расценивает действия соцсетей как политическую цензуру

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Аккаунты Федерального агентства новостей (ФАН) в социальных сетях Facebook и Instagram заблокировали без объяснения причин, сообщает агентство во вторник.

"Аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Администрация сайтов не указала причину бана, для которого не было никаких оснований", - говорится в сообщении агентства.

В публикации также отмечено, что ФАН расценивает действия Facebook и Instagram как политическую цензуру. В агентстве рассказали о блокировке других аккаунтов, в том числе изданий "Невские новости", "Журналистская правда".

Ранее сообщалось, что сервис "Google Новости" прекратил трансляцию новостей ФАН в ночь с 26 октября 2017 года без объяснения причин. Роскомнадзор направил компании запрос с просьбой разъяснить ситуацию. В ведомстве подчеркнули, что ФАН является официально зарегистрированным российским СМИ. Разблокировка произошла вечером 4 ноября 2017 года.

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