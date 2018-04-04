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ВЦИОМ: большинство россиян признают, что нуждаются в периодическом отдыхе от интернета

Общество
4 апреля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По данным опроса, гипотетическое полное исчезновение интернета по-прежнему не вызовет паники среди половины пользователей

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Более трех четвертей (77%) россиян признают необходимость в периодическом отдыхе от интернета, несмотря на рост его значения в их в жизни, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

"Большинство "интернетчиков" (77%) признают необходимость в периодическом отдыхе от сети, около половины (47%), выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к интернету", - говорится в сообщении. Около половины респондентов (45%) за последний год сознательно отключали доступ к интернету, 66% оставались без него вынужденно, при этом большинство (83%) из них не почувствовали при этом какого-то дискомфорта, а почти каждый десятый даже ощутил радость и расслабление.

По данным опроса, гипотетическое полное исчезновение интернета по-прежнему не вызовет паники среди половины (52%) пользователей, однако доля тех, на чью жизнь это повлияло бы резко отрицательно, увеличивается. "Для 47% это станет серьезным испытанием - с 2017 года (32%) эта доля заметно выросла. 39% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 8% - что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть", - говорится в сообщении.

При этом, отмечает ВЦИОМ, доля пользователей интернета в первом квартале этого года составила 80%, а число тех, кто пользуется им ежедневно, с 2011 года выросло более чем в два раза - с 28% до 62%.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 марта - 1 апреля методом телефонного интервью. Объем выборки 2000 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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