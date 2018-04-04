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Российские военные в Сирии получат пасхальные куличи

Общество
4 апреля, 15:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Освященные в Москве куличи также доставят сотрудникам российского посольства в Дамаске

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Несколько тысяч освященных пасхальных куличей получат российские военнослужащие в Сирии по случаю главного православного праздника, сообщает в среду пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на авиабазу Хмеймим к Пасхе будут отправлены несколько тысяч куличей. В канун Светлого Христова Воскресения наместник Новоспасского монастыря епископ Воскресенский Савва освятит куличи, собранные в рамках совместной акции Московской патриархией, управлением по работе с верующими военнослужащими Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) Вооруженных сил и Всероссийской организацией ветеранов "Боевое братство", - говорится в сообщении.

После освящения куличи будут доставлены на подмосковный аэродром "Чкаловский", откуда будут доставлены на авиабазу Хмеймим военно-транспортными самолетами. Их будут сопровождать представители Министерство обороны, ветеранской организации "Боевое братство", а также хор "Благозвонница", который будет петь за пасхальным богослужением в храме Ильи Пророка на авиабазе.

"Мы рады, что можем отправить частицу праздника, частицу Родины нашим военным, которые борются с глобальной угрозой - международным терроризмом. Освященные в Москве куличи доставят и сотрудникам нашего посольства в Дамаске, которые все эти годы под постоянными обстрелами, во фронтовой обстановке отстаивали интересы нашей страны. Пасха - праздник жизни. Наши ребята в Сирии сделали все, чтобы жизнь начала возвращаться в истерзанную войной страну", - отметил первый заместитель председателя "Боевого братства", депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

Новоспасский монастырь совместно с общественными организациями с 2013 года неоднократно собирал и отправлял помощь народу Сирии, добавили в пресс-службе.

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