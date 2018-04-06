Как защитить себя от фейков

Фейковая новость всегда интереснее, чем настоящая. Люди вообще любят мифы и необыденную реальность — мозгу интересно то, в чем есть wow-эффект. Даже если новость выглядит неправдоподобно, мы хотим, чтобы она была правдоподобной. И подспудно "примазаться" к ней по принципу ассоциации.

Люди хотят выглядеть в своей ленте интереснее, чем они есть на самом деле, собирать лайки и комментарии, и при этом не генерировать контент самим, потому что это сложнее всего. Поэтому они просто жмут на кнопку "репост". Чем больше лайков и репостов, тем быстрее новость попадает в раздел "в тренде", чаще появляется в поисковой выдаче. И чем больше репостов, тем выше доверие к этой новости. Это мощный фактор социального воздействия — поэтому, например, на отдыхе за границей мы идем в ресторан, где сидит много людей, а не в тот, который пустует.

Если обыкновенную новость пишет один журналист (и, как правило, в спешке), то над фейковыми новостями проводится более тщательная работа, подчас с привлечением целой команды людей. Эта работа направлена на то, чтобы манипулировать мнением, использовать когнитивные искажения, то есть ошибки, присущие любому человеку. Например, когда мы слышим слова "потому что" ("Я знаю это, потому что … "), мы готовы сразу идти на уступки, тратим меньше усилий на анализ аргумента. Таких ошибок восприятия существуют сотни.