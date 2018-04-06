Как защитить себя от фейков

Пожар в Кемерове, стрельба во Флориде и другие крупные инциденты последних лет неизменно влекли за собой огромное количество фейковых новостей и непроверенной информации. ТАСС побеседовал с кандидатом психологических наук Николаем Молчановым, чтобы понять, почему катастрофы становятся плодородной почвой для фейков, кому это нужно и какие правила информационной гигиены необходимо соблюдать.
Считается, что фейковые новости — это какой-то новый феномен, связанный с интернетом, но на самом деле аналогичные манипуляции общественным мнением осуществлялись тысячелетиями. В интернете все началось с ботов, которые подменяли активность реальных людей. Потом появился более продвинутый подход, позволивший одному оператору работать с большим числом фейковых аккаунтов. В последние годы все идет к тому, что для распространения дезинформации и пропаганды создаются целые каналы и даже отдельные соцсети (как было с социальной сетью ZunZuneo, которую США пытались внедрить на Кубе).
Классический способ распространения fake news таков: на первом этапе запускается информация с сайта, который выглядит как известное СМИ, а затем информация подхватывается автоматическими ботами, которые раскручивают эту новость. Сейчас важную роль также играет таргетирование, то есть показ фейковой новости тем, кому с большей долей вероятности эта информация понравится и кто продолжит ее распространение. Помогает в этом деле цифровой след, который оставляет за собой каждый пользователь, — к примеру, всего 68 лайков в Facebook достаточно, чтобы определить цвет кожи, политические взгляды и сексуальную ориентацию человека.
Фейковая новость всегда интереснее, чем настоящая. Люди вообще любят мифы и необыденную реальность — мозгу интересно то, в чем есть wow-эффект. Даже если новость выглядит неправдоподобно, мы хотим, чтобы она была правдоподобной. И подспудно "примазаться" к ней по принципу ассоциации.
Люди хотят выглядеть в своей ленте интереснее, чем они есть на самом деле, собирать лайки и комментарии, и при этом не генерировать контент самим, потому что это сложнее всего. Поэтому они просто жмут на кнопку "репост". Чем больше лайков и репостов, тем быстрее новость попадает в раздел "в тренде", чаще появляется в поисковой выдаче. И чем больше репостов, тем выше доверие к этой новости. Это мощный фактор социального воздействия — поэтому, например, на отдыхе за границей мы идем в ресторан, где сидит много людей, а не в тот, который пустует.
Если обыкновенную новость пишет один журналист (и, как правило, в спешке), то над фейковыми новостями проводится более тщательная работа, подчас с привлечением целой команды людей. Эта работа направлена на то, чтобы манипулировать мнением, использовать когнитивные искажения, то есть ошибки, присущие любому человеку. Например, когда мы слышим слова "потому что" ("Я знаю это, потому что … "), мы готовы сразу идти на уступки, тратим меньше усилий на анализ аргумента. Таких ошибок восприятия существуют сотни.
Фейковые профили в соцсетях выявить достаточно легко, если просто проскроллить их ленту, изучить количество друзей и качество информации. У фальшивых аккаунтов есть "боевой" контент, который вбрасывается в виде фейка, а остальной контент подгружается для правдоподобия. Он либо достаточно бездумно копируется отовсюду, то есть у него нет какой-то внутренней логики, либо обладает одинаковой синтаксической структурой. Если фейк создается не человеком, а компьютерной программой, зачастую такие посты имеют неправильное построение или вовсе представляют из себя набор слов.
Чем масштабнее трагедия, тем больше вы будете видеть информации об этом в СМИ и интернете и тем больше ваше внимание будет приковано к этой теме. Если пройдет слух, что в Москве угнали тысячу автомобилей, вы волей-неволей задумаетесь о том, что вам нужно застраховать свой автомобиль от угонщиков. Мысли, которые подсознательно сидят в головах у людей, в такие моменты начинают активизироваться.
Этот феномен сродни истории с блогером Логаном Полом, который выставил напоказ видео на фоне трупа в японском "лесу самоубийц". Трагедия — это ситуация, когда все внимание людей сфокусировано в одной точке. Если оказаться в этой точке, то можно прославиться, быть увиденным. Но приходить туда с правдой неинтересно — правду уже все рассказали, это слишком скучно. Так рождаются конспирологические теории, которые вызывают намного больше любопытства у публики, дают возможность для пиара самого себя и своего бренда.
Другой мотив — просто сделать что-то глобальное (им руководствуются, например, распространители компьютерных вирусов). Бывает так, что человек ведет серую жизнь, ходит в офис, получает свою скромную зарплату, но хочет чего-то большего. Пусть даже об этом будет знать только он один или небольшое число людей, например, родственники, близкие друзья или "анонимы" в Tor. Это тоже можно отнести к проявлению жажды славы.
Дальше ситуация с фейками и дезинформацией будет только ухудшаться, считает Николай Молчанов. Сейчас мы говорим о них отчасти в контексте катастроф, таких как в Кемерове, отчасти — в контексте политики. Но в будущем вброс фейковых новостей станет и экономическим оружием для крупных компаний, желающих манипулировать рынком. Делать фейки в определенный момент станет попросту выгоднее, чем делать настоящие новости. Как выяснил BuzzFeed, во время американских выборов 2016 года 20 самых популярных фейковых постов в Facebook собрали больше просмотров, чем публикации обыкновенных СМИ — 8,7 млн против 7,3 млн. То есть фальшивые материалы принесли для площадки больше доходов от рекламы, чем настоящие.
Чем больше появится фальшивых идентичностей и чем правдоподобнее они станут, тем сложнее их будет поймать. Кроме того, уже в ближайшее время решится проблема типового контента, улучшатся процессы взаимодействия с реальными пользователями. Со временем боты смогут нормально общаться с живыми людьми, оставлять комментарии, в общем, будут вести себя все более человечно и грамотно. А чем больше людей сидят в соцсетях, тем точнее будет таргетинг и тем дешевле будет показывать новость тому, кто понесет ее дальше. Ландшафт этого поля боя изменится в ближайшие три-пять лет. Теоретически с этим можно бороться, но практически это будет очень сложно.
Самый базовый уровень: стоит несколько раз подумать, прежде чем делать репост каких-либо материалов. Помните, что если вы переопубликовали что-то в своей ленте, то вы тоже берете ответственность за распространение этой информации. У каждого человека есть "френды", чьи профили представляют из себя ленты чужих новостей. Не уподобляйтесь им, выкладывайте собственный контент. Если вы столкнулись с какой-либо сомнительной новостью, помните про информационную грамотность:
• Всегда смотрите на источник. Запоминайте источники новостей, которым можно и которым нельзя верить.
• Обращайте внимание на того, кто репостнул эту новость. Во "френдах" у вас могут быть как настоящие друзья, так и абсолютно незнакомые люди, от которых может идти непроверенная информация.
• Даже если это ваш друг, убедитесь в том, что он компетентен в том, о чем пишет (сам был очевидцем события, является экспертом в этой области и т.д.). Если тема не имеет к нему непосредственного отношения, см. пункт 1 — изучайте первоисточник.