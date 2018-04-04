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Нижегородская колония подала иск на участницу Pussy Riot за порочащие высказывания

Общество
4 апреля, 18:02 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 4, апреля. /ТАСС

Учреждение требует признать опубликованные в августе прошлого года материалы и заявления Марии Алехиной несоответствующими действительности

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апреля. /ТАСС/. Исправительная колония № 2 ГУФСИН России по Нижегородской области подала иск против участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и ООО "Собеседник-Медиа". Учреждение требует признать опубликованные в августе 2017 года материалы и заявления Алехиной несоответствующими действительности, об этом в среду ТАСС сообщила пресс-секретарь Измайловского районного суда Москвы Дарья Крыжановская.

"Исковое заявление колония подала по факту публикации на сайте "Собеседник.ru" статьи "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей "скорой". 21 августа была опубликована статья, колония выражает полное несогласие с данной статьей. Относительно части искового заявления просит одновременно и с Алехиной, и с ООО "Собеседник-Медиа" опубликованные материалы признать несоответствующими действительности, которые порочат честь, достоинство и деловую репутацию исправительного учреждения", - сообщила Крыжановская.

Иск подали в декабре 2017 года, в нем исправительное учреждение также требует обязать Алехину и "Собеседник-Медиа" опубликовать опровержение. По данному делу уже провели досудебную подготовку, судебное заседание назначили на 15 мая. По словам пресс-секретаря суда, колония выражает полное несогласие с каждым пунктом статьи.

ТАСС направил запрос для получения комментария в Главное управление ФСИН по Нижегородской области.

Арест Pussy Riot

В августе 2012 года Хамовнический суд Москвы признал трех участниц Pussy Riot Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и вражды за скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя.

Каждую из них приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. 10 октября 2012 года Мосгорсуд изменил приговор в отношении Самуцевич, заменив ей реальный срок наказания на условный. Наказание для остальных осужденных оставили в силе. Срок заключения Алехиной должен был истечь в марте 2014 года.

Мария Алехина большую часть срока отбыла в женской колонии в Березниках Пермского края, где подавала прошение об условно-досрочном освобождении. Однако ей отказали. В начале августа ее перевели в женскую колонию №2 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Алехину освободили 23 декабря 2013 года по амнистии, объявленной к 20-летию Конституции РФ. Постановление об амнистии депутаты Госдумы приняли 18 декабря 2013 года. Позже Алехина заявила, что намерена заняться правозащитной деятельностью и будет держать на контроле ситуацию в нижегородской колонии ИК-2 и поддерживать отношения с женщинами, которые отбывают там срок.

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