Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ленобласти во время ЧМ запустят бесплатные автобусы к базе сборной Хорватии

Общество
4 апреля, 18:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Команда будет находиться в поселке Рощино

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области запустят бесплатные скоростные шаттлы, которые доставят болельщиков на открытые тренировки в поселок Рощино, где в период проведения чемпионата мира по футболу будет базироваться сборная Хорватии, сообщили в среду в пресс-службе областного правительства.

"В рамках чемпионата мира по футболу Ленинградская область запустит бесплатные скоростные автобусы, которые доставят болельщиков в поселок Рощино на открытие тренировки сборной Хорватии", - сообщили в пресс-службе.

В областном правительстве отметили, что автобусное сообщение обеспечит компания "Питеравто". Шаттлы будут курсировать от железнодорожной станции Рощино до одноименного поселка, где располагается спортивная база сборной Хорватии.

"На каждом транспортном средстве установлена навигационная система "ЭРА-ГЛОНАСС", их вместимость составит 50 человек", - отметили в пресс-службе.

Поселок Рощино расположен в Выборгском районе в 7 км от берега Балтийского моря. Расстояние от Петербурга до Рощина составляет около 60 километров.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. На территории Ленинградской области будет базироваться только сборная Хорватии, а в Петербурге будут тренироваться команды Коста-Рики - база в Павловске, Южной Кореи с базой в Ломоносове и Англии, база которой расположена в Зеленогорске.

В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства, игра 1/8 финала, полуфинал, а также встреча за третье место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Ленинградская область
Страны
Россия Хорватия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
3
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
4
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости