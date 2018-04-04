Департамент мэрии Москвы попросил Facebook объяснить причины блокировки

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Департамент экономической политики и развития Москвы обратился в социальную сеть Facebook с просьбой объяснить причину блокировки страницы. Об этом ТАСС сообщил представитель департамента.

Ранее издание РБК сообщало, что 3 апреля компания Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью, а также Instagram, заблокировала 70 групп, 138 личных аккаунтов в Facebook и 65 аккаунтов в Instagram, которые, как считает компания, были подконтрольны "Агентству интернет-исследований", известному также как "фабрика троллей". Среди заблокированных страниц оказался и аккаунт департамента экономической политики и развития Москвы.

"Действительно, страница департамента в FB была заблокирована. Действия администрации социальной сети вызывают недоумение. В настоящее время мы направили запрос на разъяснение причины блокировки. Отметим, что страница департамента в социальной сети "ВК" работает исправно", - сказал собеседник агентства.