Минкавказ договорится с госбанками о беспроцентном перечислении курортного сбора

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Министерство РФ по делам Северного Кавказа проведет переговоры с крупными государственными банками по поводу беспроцентного перевода средств, поступающих от курортного сбора. С таким предложением выступил глава ведомства Лев Кузнецов на совещании, которое прошло в Минкавказе в среду.

"Давайте как минимум с крупными банками проведем переговоры. Со своей стороны, Минкавказ готов взять на себя переговоры с ВТБ, Сбербанком, Россельхозбанком. На данный момент нет закона, запрещающего банку брать комиссию. Важно освободить операторов от дополнительных комиссий", - сказал он.

Замглавы управления развития и регулирования национальной платежной системы департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Елена Руднева отметила, что банкам законодательно запрещено удерживать "из суммы перевода … сумму комиссионного вознаграждения" при перечислении налоговых платежей. Однако, по ее словам, соответствующая статья не действует в отношении курортного сбора, потому что он "как плата за пользование инфраструктурой не входит в понятие сбора налогового". Руднева пояснила, что в этом случае банки могут взимать комиссию на свое усмотрение "в порядке, установленном договором". При этом, по ее словам, ЦБ не может давать им обязательные рекомендации по поводу кредитной политики, так как это является вмешательством в операционную деятельность.

Кузнецов поручил проработать возможность внести изменения в закон о курортном сборе для того, "чтобы предусмотреть освобождение от комиссий подобной платы, перечисляемой от оператора в бюджет".

В июле 2017 года Государственная дума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В соответствии с постановлением федерального правительства, ответственным за проведение эксперимента является Министерство РФ по делам Северного Кавказа.