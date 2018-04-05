Центр стратегических разработок и ВШЭ предложили 12 проектов для развития образования в РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Центр стратегических разработок и Высшая школа экономики предложили 12 решений, которые позволят улучшить сферу образования в России. Текст экспертного доклада, который содержит соответствующие проекты, имеется в распоряжении ТАСС.

"В докладе в формате 12 проектов сформулированы шаги по достижению нового качества образования, позволяющие обеспечить успех каждого обучающегося. Именно человеческий капитал - ключевой ресурс и главное конкурентное преимущество России в текущий период", - отмечается в работе. Там уточняется, что доклад подготовлен в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года.

Один из предложенных проектов предлагает создать службу патроната для всех детей до трех лет (и для детей с ограниченными возможностями здоровья до шести лет), предполагающую регулярное консультирование семей специалистами по детскому развитию, мониторинг динамики развития детей при помощи индивидуальных электронных карт.

По мнению специалистов, это позволит к 2024 году сократить на 20% долю детей-первоклассников, недостаточно подготовленных к обучению в школе, а также в два раза повысить число дошкольников, у которых своевременно выявлены отклонения в развитии.

Другой проект связан с реализацией национального проекта цифровой школы, который даст России "исторический шанс не просто догнать, а опередить самые передовые страны по качеству образования и человеческого капитала". Он включает массовый переход с 2023 года на использование новых цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), частично или полностью замещающих традиционные учебники.

Построенные на технологиях искусственного интеллекта, эти комплексы "подстраиваются" под индивидуальные особенности детей, обеспечивая успешное освоение материала. Кроме того, планируется разработать цифровые обучающие игры, которые обеспечат вовлеченность школьников в учебный процесс.

Образование для взрослых и оптимизация расходов

Еще один проект призван создать возможность для взрослых пройти переподготовку или повышение квалификации на условиях софинансирования (для работающих граждан) или полного финансирования со стороны государства (для неработающих граждан). Такие услуги будут предоставляться специально уполномоченными (лицензированными) центрами на базе передовых предприятий и ведущих научно-образовательных учреждений начиная с 2019 года. Предполагается создать около 200 "центров образования для взрослых".

Отдельным блоком в докладе описаны способы оптимизации расходов в образовании. В частности, сократить расходы на управленческий аппарат на 10% позволит укрупнение школ в регионах, и это доказывает опыт Москвы, считают специалисты.

Кроме того, предлагается разрешить поступать в вузы на бюджет только по конкурсу ЕГЭ, запретив брать без экзаменов выпускников техникумов сразу на 2-й или 3-й курс. Это связано с тем, что большинство абитуриентов сегодня, поступая в колледж, просто хотят потом легче попасть в вуз, тогда как колледжи затрачивают на их обучение значительные средства.