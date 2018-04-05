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Рособрнадзор: стобалльниками ЕГЭ чаще становятся участники экзамена по русскому языку

Общество
5 апреля, 7:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, апреля. /ТАСС

В 2017 году 3,1 тыс. школьников показали 100-балльный результат

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НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Стобалльниками ЕГЭ чаще других становятся участники экзамена по русскому языку, наоборот, реже всего набирают 100 баллов те, кто выбрал обществознание. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Рособрнадзора.

Всероссийская акция "100 баллов для победы", посвященная подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, стартует 5 марта в Новосибирске. Акция, инициированная Рособрнадзором, проводится уже четвертый год подряд. Ежегодно в ней принимают участие не менее 50 регионов России.

"Стабильно высокий процент тех, кому удалось добиться наивысшего успеха, среди участников ЕГЭ по русскому языку, 100 баллов ежегодно набирают примерно 0,5% из них. В 2017 году его сдавали около 645 тыс. человек, из которых 3,1 тыс. смогли показать 100-балльный результат, - отметили в пресс-службе. - Показать самый высокий результат труднее всего участникам ЕГЭ, сдающим наиболее популярный экзамен по выбору - обществознание. Доля стобалльников по этому предмету в последние годы стабильно составляет 0,02% от общего числа участников".

В Рособрнадзоре добавили, что количество участников единого государственного экзамена, сумевших показать наивысший результат в 100 баллов, в последние три года стабильно и составляет примерно 0,7% от общего числа сдающих ЕГЭ. В 2017 году набрать 100 баллов по различным предметам удалось 5 тыс. участников, а за период с 2014 по 2017 год клуб стобалльников пополнился на 17,9 тыс. человек. Более 70% среди них - девочки.

Список других предметов, которые лучше других даются стобалльникам, год от года колеблется. В 2017 году это были литература - 100 баллов получили почти 0,8% участников экзамена, информатика (около 0,7% стобалльников среди участников) и химия (0,5% стобалльников). В 2016 году 0,6% стобалльников было среди участников ЕГЭ по литературе и 0,5% среди сдававших географию. В 2015 году 100 баллов на ЕГЭ получили 0,6% участников экзаменов по химии и литературе.

Единый государственный экзамен - централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. При проведении экзамена на всей территории РФ применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.

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