В Испании увеличили сумму расходов на содержание королевской семьи

МАДРИД, 5 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Содержание королевской семьи в 2018 году обойдется испанским налогоплательщикам в €7,89 млн, что на 0,87% больше, чем в предыдущем году. Такая информация содержится в проекте государственного бюджета на текущий год.

Данный показатель вырос во второй раз за последние годы. В 2010 году на монархов было выделено €8,9 млн, затем данная сумма ежегодно сокращалась или оставалась на прежнем уровне. Такое решение было обусловлено мерами экономии, утвержденными правительством Испании в связи с финансовыми трудностями. С 2014 года сумма оставалась неизменной на отметке в €7,78 млн, лишь в 2017 году данный показатель увеличился на €40 тыс. по сравнению с 2016 годом. Часть выделяемых средств, как предполагается, пойдет на зарплату членам монаршей семьи, в том числе супруге короля Филиппа VI Летисии.

Согласно 65-й статье конституции Испании, "король получает из государственного бюджета общую сумму на содержание своей семьи и двора и свободно распоряжается ею". Это означает, что Филипп VI уполномочен по своему усмотрению распределять и тратить выделенные средства. Часть денег, помимо прочего, будет потрачена на продовольствие, канцтовары, оплату труда персонала, работающего на королевскую семью, представительские расходы.

Филипп VI стал королем Испании 19 июня 2014 года после того, как от престола отрекся его отец Хуан Карлос I. Супруга монарха - королева Летисия - раньше работала журналисткой в разных изданиях, в том числе в агентстве EFE, газете ABC, на телеканалах CNN+ и Bloomberg TV. В браке Филипп VI и Летисия состоят с 22 мая 2004 года, у них две дочери - 10-летняя София и принцесса Астурийская, наследница престола 12-летняя Леонор. Помимо короля с супругой и их детей во дворце проживают родители монарха - Хуан Карлос I и его жена София.

В Европе, где насчитывается более десяти монархий, Испанию можно назвать одной из самых скромных с точки зрения содержания королевских семей. Так, содержание британского двора в 2013-2014 финансовом году стоило налогоплательщикам порядка £35,7 млн (около €50 млн). Чуть менее притязательной оказалась бельгийская монаршая семья - в 2015 году в стране было решено потратить на королевский двор €36 млн.