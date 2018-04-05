МЧС начало учения в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ начали проводить учения в учреждениях с массовым и круглосуточным пребыванием людей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства.

"Во исполнение указания руководства МЧС России территориальными органами министерства на территории дальневосточной, сибирской, уральской, южной и северо-западной частей страны проводятся тактико-специальные учения с личным составом реагирующих подразделений и персоналом учреждений с круглосуточным пребыванием населения - это дома-интернаты для престарелых, психоневрологические интернаты, детские дома, лечебные учреждения и социально-реабилитационные центры", - сказали в ведомстве.

Особое внимание во время учений уделяется особенностям тушения пожаров в таких учреждениях, эвакуации из них людей, взаимодействию спасателей с персоналом. Всего в учениях принимают участие почти 16 тыс. сотрудников МЧС и почти 5 тыс. единиц техники.

Поручение провести учения по всей стране дал 2 апреля глава МЧС РФ Владимир Пучков. Министр поручил спланировать мероприятия "во всех субъектах, во всех органах местного самоуправления, ежемесячно проводить дни пожарной безопасности, ежемесячно осуществлять целый комплекс практических занятий". По его словам, "каждый человек должен пройти обучение по соответствующему профилю".