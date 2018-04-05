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Прокуратура требует закрыть кинотеатр в ТЦ Астрахани из-за нарушений пожарной безопасности

Общество
5 апреля, 13:30 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 5, апреля. /ТАСС

На сайте кинотеатра сообщается, что он не будет работать по 11 апреля

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АСТРАХАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Один из старейших кинотеатров в торговом центре "Гранд Ривер" в Астрахани может быть закрыт по решению суда из-за проблем с пожарной безопасностью. Об этом сообщила журналистам в четверг представитель прокуратуры Астраханской области Юлия Свитина.

"Установлено, что в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности в кинозалах киноцентра "Киноостров" отсутствует автоматическая пожарная сигнализация и эвакуационное освещение, не проведена обработка металлических элементов строительных конструкций комплекса огнезащитным составом, не соответствует нормам система оповещения и управление эвакуацией людей. В целях устранения нарушений руководителю торгового комплекса внесено представление, в суд направлено исковое заявление с ходатайством о приостановлении деятельности киноцентра до полного устранения нарушений", - сказала Свитина.

Как уточнили ТАСС в кинотеатре, деньги за приобретенные билеты возвратят в полном объеме, руководство приносит свои извинения посетителям. Как сообщается на официальном сайте киноцентра, он не будет работать по 11 апреля.

"Наш кинотеатр - один из старейших в Астрахани, в нем работало шесть залов, они вмещали от 30 до 165 человек. Приносим свои извинения посетителям", - отметили в киноцентре.

Ранее торговые центры и кинотеатры региона проверили на соблюдение правил пожарной безопасности, итоги будут известны позже. Проверки проводились в связи с прошедшим крупным пожаром в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека.

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Астраханская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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