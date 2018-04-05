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Эксперт: случаи массовой гибели оленей в ямальской тундре являются сезонными

Общество
5 апреля, 14:12 UTC+3

Ранее сообщалось об общих потерях примерно в тысячу голов

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ТАСС. 5 апреля. Случаи массовой гибели северных оленей в стадах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в феврале 2018 года - сезонное и традиционное для весеннего периода явление, сообщил в четверг журналистам руководитель Салехардского центра ветеринарии Сергей Рябов по итогам экспедиции, организованной после поступления информации о массовом падеже оленей.

Ранее сообщалось, что ветеринары, представители Научного центра изучения Арктики, департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО и других 4 апреля завершили экспедицию по Ямальскому району округа. Во время облета пастбищ Сеяхинской и Тамбейской тундр случаи гибели оленей подтвердились: потери муниципального оленеводческого предприятия "Ямальское" составили около 400 голов животных, а у оленеводов-частников - около 600.

"Информация по падежу поступила 30 марта, сразу же была организована оперативная группа <...> Причины падежа сейчас устанавливаются, точные мы пока сказать не можем, поскольку это длительный процесс. Предварительно, можно сказать о том, что это все-таки является сезонным явлением <...> Во всех этих точках и оленеводческих бригадах проводилась вакцинация [от сибирской язвы] в 2017 году, все животные привиты", - сказал Рябов.

По его словам, отрабатывалась и версия бешенства, которое характерно для этого периода, однако оно, отметил специалист, не может носить такого массового характера. "Падеж ориентировочно начался с февраля, …сейчас продолжаются дополнительные исследования для выяснения причин", - уточнил он.

Также ранее сообщалось, что директор Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий в ходе поездки изучил ландшафт пастбищ и состояние поверхности снежного покрова. Он отметил, что из-за длительных морозов и сильных ветров образовался плотный сухой слой наста до 15 сантиметров, затруднивший доступ оленей к кормовым ресурсам, и обратил внимание на угнетенность лишайникового покрова под толщей снега.

На Ямале насчитывается более 600 тыс. северных оленей - это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных. Летом 2016 года на территории округа была зафиксирована вспышка сибирской язвы, вызванная аномальной жарой. Из-за нее погибли более 2,5 тыс. оленей.

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