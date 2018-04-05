Проверка ФСБ на заводе им. Свердлова в Дзержинске не отразилась на работе предприятия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апреля. /ТАСС/. Проверка, проведенная сотрудниками ФСБ России на заводе по производству взрывчатки имени Я. М. Свердлова, который расположен в городе Дзержинске Нижегородской области, не связана с появившейся в СМИ информацией о якобы незаконном использовании бюджетных средств. Завод работает в штатном режиме, сообщается на сайте ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова".

Ранее СМИ сообщали, что в конце марта на заводе сотрудники ФСБ провели обыски и выемку документов по фактам незаконного использования бюджетных средств.

"Все руководство работает в штатном режиме. Сотрудниками ФСБ России 28 марта 2018 года в рамках полномочий, предоставленных действующим законодательством, проводилось проверочное мероприятие в форме обследования помещений в целях проверки информации о деятельности контрагентов завода в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности", - говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что уголовные дела в отношении должностных лиц не возбуждались, проверки по фактам нецелевого расходования денежных средств не ведутся.

Завод имени Я. М. Свердлова основан в 1916 году. Это один из крупнейших в РФ производитель всех видов промышленных взрывчатых веществ, детонаторов для нефтегазодобывающей промышленности, сейсмических и геофизических работ. Является одним из базовых производителей боеприпасов в России. На заводе работают 5 тыс. человек.