В Ирландии посмертно помиловали человека, повешенного более 100 лет назад

ДУБЛИН, 5 апреля. /ТАСС/. Президент Ирландии Майкл Хиггинс посмертно помиловал Майлса Джойса, несправедливо осужденного и повешенного 136 лет назад. Об этом сообщает газета Irish Independen.

По данным издания, Джойс был одним из трех приговоренных к смерти мужчин по делу об убийстве семьи из пяти человек. Самой молодой жертве на момент совершения преступления было всего 14 лет. Приговор был приведен в исполнение в декабре 1882 года.

В 2015 году ирландское правительство поручило специалистам провести юридическую оценку всего дела. В результате было уже на официальном уровне признано, что Майлс Джойс, чье настоящее имя на ирландском Малра Сигхе, не причастен к совершению преступления.

"Малра Сигхе был неправомерно осужден и повешен за преступление, которого он не совершал," - приводит газета заявление президента Хиггинса. По его словам, весь судебный процесс является "постыдным эпизодом в истории Ирландии и Великобритании".

Сам Джойс на суде не признал свою вину, а двое преступников, которые все-таки сознались, заявляли во время судебного процесса, что Джойс не имел никакого отношения к убийствам. Еще одним важным обстоятельством, умаляющим справедливость приговора, стал тот факт, что Джойс мог изъясняться исключительно на ирландском языке, а все разбирательство проходило на английском.

Это всего лишь второй случай посмертного помилования в стране и самый первый случай помилования человека, осужденного до провозглашения Ирландии независимой республикой.