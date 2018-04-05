Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки просит пересмотреть критерии списывания школьных автобусов

Общество
5 апреля, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Заместитель министра образования и науки Татьяна Синюгина считает, что не всегда только периодом эксплуатации можно объяснять безопасность использования автобуса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ просит пересмотреть критерии списания школьных автобусов для перевозки детей и не делать это только на основании истечения десятилетнего срока эксплуатации транспортного средства. Об этом заявила в четверг заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

С 1 января 2018 года вступил в силу запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей. Срок вступления в силу постановления переносился дважды: первоначально оно должно было вступить в силу с января 2017 года, затем с 1 июля 2017 года. Позднее вышло постановление правительства о переносе срока вступления в силу на 1 января 2018 года. Вопрос об ограничительных мерах был поднят после ДТП, которое произошло 4 декабря 2016 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Трагедия унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей.

"Я хотела бы обратиться к коллегам и из Минтранса и попросить поддержать министерство образования в том, чтобы мы пересмотрели критерии в определении того, по каким основаниям автобус может списываться, и не брать за основу только лишь критерий его десятилетнего использования", - сказала Синюгина на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных развитию сельской школы в России.

Она отметила, что не всегда только периодом эксплуатации можно объяснять или доказывать безопасность и возможность использования автобуса. "Мы уже несколько раз совместно с коллегами из Министерства транспорта говорили о том, что совершенно неправильно списывать автобус, исходя только лишь из периода его эксплуатации", - сказала Синюгина.

Замминистра сообщила, что ежедневно 821570 детей подвозятся к школам и обратно на автобусах, и большая часть из них проживает в сельской местности. По словам Синюгиной, уже на протяжении нескольких лет министерство совместно с субъектами РФ обновляет парк школьных автобусов, который "действительно громаден".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
4
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
5
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
6
Чем завершился визит лидеров стран Балтии в США
7
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости