Минобрнауки просит пересмотреть критерии списывания школьных автобусов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ просит пересмотреть критерии списания школьных автобусов для перевозки детей и не делать это только на основании истечения десятилетнего срока эксплуатации транспортного средства. Об этом заявила в четверг заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина.

С 1 января 2018 года вступил в силу запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей. Срок вступления в силу постановления переносился дважды: первоначально оно должно было вступить в силу с января 2017 года, затем с 1 июля 2017 года. Позднее вышло постановление правительства о переносе срока вступления в силу на 1 января 2018 года. Вопрос об ограничительных мерах был поднят после ДТП, которое произошло 4 декабря 2016 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Трагедия унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей.

"Я хотела бы обратиться к коллегам и из Минтранса и попросить поддержать министерство образования в том, чтобы мы пересмотрели критерии в определении того, по каким основаниям автобус может списываться, и не брать за основу только лишь критерий его десятилетнего использования", - сказала Синюгина на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных развитию сельской школы в России.

Она отметила, что не всегда только периодом эксплуатации можно объяснять или доказывать безопасность и возможность использования автобуса. "Мы уже несколько раз совместно с коллегами из Министерства транспорта говорили о том, что совершенно неправильно списывать автобус, исходя только лишь из периода его эксплуатации", - сказала Синюгина.

Замминистра сообщила, что ежедневно 821570 детей подвозятся к школам и обратно на автобусах, и большая часть из них проживает в сельской местности. По словам Синюгиной, уже на протяжении нескольких лет министерство совместно с субъектами РФ обновляет парк школьных автобусов, который "действительно громаден".