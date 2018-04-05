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В Египте из-за подросткового суицида издана фетва, запрещающая играть в "Синего кита"

Общество
5 апреля, 15:47 UTC+3 КАИР КАИР 5, апреля. /ТАСС

Также Управление по фетвам призвало соответствующие органы "объявить эту игру вне закона"

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КАИР, 5 апреля. /ТАСС/. Фетва, запрещающая участие в игре "Синий кит" (провоцирует подростков на самоубийство - прим. ТАСС), издана в четверг в Египте. Об этом сообщила газета Al Ahram со ссылкой на Управление по фетвам, уполномоченное выступать с подобными религиозными предписаниями и директивами. С начала года в стране было зафиксировано, как минимум, два случая самоубийства на фоне подключения к "группе смерти" в социальной сети.

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В фетве, в частности, предписывается родителям "наблюдать за поведением своих детей и повышать осведомленность по поводу всей серьезности этих смертоносных игр". Кроме того, Управление по фетвам призвало соответствующие органы "объявить эту игру вне закона" и "запретить ее любыми возможными средствами из-за опасности, которую она несет детям и подросткам, подталкивая их к убийству других или себя, что категорически запрещено исламом".

2 апреля в провинции Гарбия покончил жизнь самоубийством 18-летний сын бывшего депутата парламента страны Халед аль-Фахарани. Установлено, что он был связан с игрой "Синий кит" и некоторыми другими подобными играми в соцсетях. В январе этого года 32-летняя египтянка, которая позднее была признана психически нездоровой, убила своего отца, выполняя задание "группы смерти".

Как отмечает газета, игра пришла в Египет из России, где она впервые появилась в виртуальном пространстве в 2013 году. По данным Следственного комитета (СК) РФ, в соцсети "ВКонтакте" с декабря 2013 года по май 2016 года было создано восемь закрытых сообществ, где пропагандировали суицид и склоняли к этому несовершеннолетних пользователей. В прессе они получили название "группы смерти". По данным СК, 15 подростков из этих сообществ в различных регионах России совершили самоубийства.

Летом 2017 года был приговорен к трем годам и четырем месяцам колонии администратор "группы смерти" в "ВКонтакте" Филипп Будейкин, известный под псевдонимом Филипп Лис.

В последнее время смертоносная игра начала распространяться по всему миру, вовлекая в свои сети подростков в странах СНГ, Бразилии, Аргентины, Индии, Туниса.

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