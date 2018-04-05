Спецборт МЧС доставит на лечение четырех человек из Ростова-на-Дону в Москву и Петербург

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Самолет МЧС РФ доставит на лечение четырех тяжелобольных пациентов, в том числе троих детей, из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву.

"Самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию четырех тяжелобольных граждан, среди которых трое детей, из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву. Все они нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", - сказали в ведомстве.

Самолет оснащен самым современным оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами. В полете пациентов будут сопровождать медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС РФ ("Центроспас"), Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава, а также психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

Трех пациентов, включая двух детей, доставят в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге, еще одного ребенка - в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве, добавили в пресс-службе.