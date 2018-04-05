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Васильева: учет баллов ЕГЭ при получении медалей стимулирует школьников хорошо учиться

Общество
5 апреля, 17:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Глава Минобрнауки подчеркнула, что нововведение никак не коснется выпускников 2018 года

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Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает, что учет баллов ЕГЭ при получении медалей стимулирует школьников хорошо учиться. Об этом она заявила в четверг в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что со следующего учебного года школьные медали планируется выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена.

"Это абсолютно своевременное упорядочивание того, что имеет очень большую историю. За последние несколько лет, за последнее десятилетие произошла страшная девальвация самого понятия "золотая медаль", - сказала Васильева.

"Главная цель - отмена той девальвации, возвращение этого замечательного явления в нашу жизнь. На мой взгляд, это действительно большая внутренняя стимуляция для того, чтобы учиться хорошо", - добавила министр.

Она подчеркнула, что нововведение никак не коснется выпускников 2018 года.

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