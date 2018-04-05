Эксперт: при составлении электронных учебников мало внимания уделяют практическим занятиям

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Большинство электронных учебников в России содержат в основном теоретическую информацию, что является проблемой для полноценного обучения. Такое мнение высказал в четверг директор Центра цифровых изданий корпорации "Российский учебник" Андрей Ковалев в ходе конференции "Цифра: инвестиции в педагога".

"При трансформации печатного учебника в электронный необходимо учитывать все три его неотъемлемые составляющие - теория, практика и методика. Сегодня большинство учебников концентрируются на теории, и это большая проблема", - сказал эксперт.

По его словам, только качественная трансформация каждой из трех составляющих учебника позволит организовать полноценный образовательный процесс с использованием электронного учебника.

Ковалев также отметил, что учет принципов формирования учебника позволит максимально использовать три главных свойства электронного учебника - интерактивность (онлайн- инструменты, мультимедийные материалы, сбор статистики), адаптивность (добавление собственных материалов в обучение) и индивидуальность (объем знаний, время изучения, количество заданий).

Корпорация "Российский учебник" создана в 2017 году, в нее входят издательства "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель", компания по оснащению школ современным оборудованием "Дрофа - новая школа", цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.