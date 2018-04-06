Трамп заявил, что не знал о выплате $130 тыс. женщине, якобы вступавшей с ним в связь

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не знал о выплате бывшей порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, утверждающей, что более 10 лет назад вступала с ним в интимную связь, $130 тыс. за молчание. Об этом, как сообщило в четверг агентство Associated Press, политик заявил журналистам на борту президентского самолета.

Трампу был задан вопрос о том, был ли он осведомлен о том, что его юрисконсульт Майкл Коэн ранее выплатил указанную сумму Клиффорд. Президент США коротко ответил: "Нет". "Вам следует спросить об этом Майкла Коэна, - приводит слова Трампа агентство. - Майкл мой адвокат, вам нужно спросить у него".

Скандал вокруг якобы имевшей место внебрачной связи между Трампом и Клиффорд разгорелся после соответствующей публикации в газете The Wall Street Journal в январе текущего года. Как сообщило издание, Коэн за месяц до президентских выборов в ноябре 2016 года заплатил бывшей порноактрисе $130 тыс. для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с действующим президентом США. В начале марта этого года Клиффорд подала иск с требованием признать данное соглашение недействительным.