Делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась за Благодатным огнем в Иерусалим

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме к пасхальному богослужению в Храм Христа Спасителя в 16-й раз доставит Фонд Андрея Первозванного. Делегация, которую возглавляет председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, после молебна в аэропорту Внуково в пятницу вылетела в Израиль, передает корреспондент ТАСС.

Традиционно в состав делегации Фонда Андрея Первозванного входят общественные и государственные деятели, священнослужители, представители культуры, журналисты и бизнесмены, всего около 100 человек. Среди них заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, российский путешественник протоиерей Федор Конюхов, ректор Московской консерватории Александр Соколов и др.

Принесение Благодатного огня в пределы Русской православной церкви осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму". Эта ежегодная миротворческая программа осуществляется с 2003 года. Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле. Делегация Фонда вместе с патриархом Иерусалимским будет молится о мире на Святой Земле. Молитва о мире на Святой Земле читается также в храмах Русской православной церкви.

Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи, которая в этом году наступает 8 апреля. Каждый год у гроба Господня самовоспламеняются лампадка с маслом и 33 свечи, символизирующие годы земной жизни Иисуса Христа. Накануне в храме гасят все свечи и лампады, а патриархи, к которым сходит огонь, тщательно досматриваются. За всю историю никому не удалось разгадать тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

В течение суток частицы Благодатного огня доставляются в тысячи православных храмов по всему миру. В Москву огонь прибудет вечером 7 апреля. В аэропорту Внуково его встретят верующие, которые зажгут от него свои лампады и доставят их в храмы Москвы, Московской области и др. регионов России. После этого Благодатный огонь будет привезен к началу пасхального патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя и передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.