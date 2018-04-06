Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась за Благодатным огнем в Иерусалим

Общество
6 апреля, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

В состав делегации вошли более 100 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Частицу Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме к пасхальному богослужению в Храм Христа Спасителя в 16-й раз доставит Фонд Андрея Первозванного. Делегация, которую возглавляет председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, после молебна в аэропорту Внуково в пятницу вылетела в Израиль, передает корреспондент ТАСС.

Смотрите также

От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику

Традиционно в состав делегации Фонда Андрея Первозванного входят общественные и государственные деятели, священнослужители, представители культуры, журналисты и бизнесмены, всего около 100 человек. Среди них заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова, российский путешественник протоиерей Федор Конюхов, ректор Московской консерватории Александр Соколов и др.

Принесение Благодатного огня в пределы Русской православной церкви осуществляется в рамках программы Фонда Андрея Первозванного "Просите мира Иерусалиму". Эта ежегодная миротворческая программа осуществляется с 2003 года. Важной составляющей этой инициативы является молитва о мире на Святой Земле. Делегация Фонда вместе с патриархом Иерусалимским будет молится о мире на Святой Земле. Молитва о мире на Святой Земле читается также в храмах Русской православной церкви.

Смотрите также

10 фактов о Благодатном огне

Благодатный огонь сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи, которая в этом году наступает 8 апреля. Каждый год у гроба Господня самовоспламеняются лампадка с маслом и 33 свечи, символизирующие годы земной жизни Иисуса Христа. Накануне в храме гасят все свечи и лампады, а патриархи, к которым сходит огонь, тщательно досматриваются. За всю историю никому не удалось разгадать тайну схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.

В течение суток частицы Благодатного огня доставляются в тысячи православных храмов по всему миру. В Москву огонь прибудет вечером 7 апреля. В аэропорту Внуково его встретят верующие, которые зажгут от него свои лампады и доставят их в храмы Москвы, Московской области и др. регионов России. После этого Благодатный огонь будет привезен к началу пасхального патриаршего богослужения в храме Христа Спасителя и передан патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх) Конюхов, Федор Филиппович Якунин, Владимир Иванович Епифанова, Ольга Николаевна
Темы
Православная Пасха
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
2
Times: вещество, которым отравили Скрипалей, могло быть произведено в Саратовской области
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
5
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
6
СМИ: подготовка США новых пошлин на импорт из КНР нарушает принципы мировой торговли
7
Москва проинформировала Лондон о дипломатах, готовых встретиться с Юлией Скрипаль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости