Власти Кубани: в ТЦ края надо предусмотреть специальные алгоритмы для эвакуации инвалидов

КРАСНОДАР, 6 апреля. /ТАСС/. Проверки торговых и развлекательных центров Краснодарского края после трагедии в Кемерове выявили ряд недостатков - в частности, руководству комплексов рекомендуется предусмотреть специальные средства для эвакуации инвалидов и лучше обучать персонал, сообщил в пятницу на краевом совещании по итогам проверок министр ГО и ЧС края Сергей Капустин.

"То, что мы увидели на этих учениях, нас обескуражило, и мы, честно, ожидали лучшего, думали, что какие-то выводы после трагедии в Кемерове сделали. <...> Отдельный вопрос - эвакуация маломобильных граждан, слабослышащих, слабовидящих. В одном из центров в Краснодаре, знаю, уже закупают световые указатели на пол, специальные средства. Но этого мало, пандусов нет и других средств, <...> невозможно эвакуировать коляску - охранники заняты эвакуацией, лифты должны блокироваться", - сказал Капустин.

Министр отметил, что нередко проблемы во время учений возникали из-за необученности персонала. Справиться с этой проблемой помогли бы четко разработанные алгоритмы действий и обучение персонала, в том числе представителей частных охранных предприятий. "Обучение охранных предприятий проходит по типовой программе, где нашей теме посвящена лекция. И я бы просил рекомендации, в том числе прокуратуры, ... по программам обучения и подготовки по этой теме", - сказал Капустин.

По его словам, есть и множество других проблем.

Первый замгубернатора Андрей Алексеенко, руководящий кампанией по проверке торговых центров в Краснодарском крае, предложил проработать систему, чтобы учения в торговых центрах, социальных учреждениях, общежитиях и других местах скопления людей проводились регулярно.

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта произошел пожар. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших; всего в результате пожара пострадали 79 человек. После трагедии в Кемерове губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить безопасность всех торговых и развлекательных центров в крае, сейчас в них проходят инспекции.