Около 700 новых квартир подготовили для переселения по реновации на западе Москвы

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы подготовили для переселения в рамках программы реновации на западе Москвы четыре дома с 700 квартирами. Жильцы первого дома смогут начать планировать ремонт уже 7 апреля после выдачи смотровых ордеров, сообщил в пятницу замруководителя столичного департамента градостроительной политики Андрей Валуй, презентуя журналистам готовый к заселению дом по адресу Проспект Вернадского, д. 61, корп. 3.

"Четыре дома готовы к заселению в Западном округе на 679 квартир. Жильцы сносимых домов получат смотровые ордера в домах по адресам: Проспект Вернадского, д. 61, корп. 3; Проспект Вернадского, д. 69; ул. Красных Зорь, д. 59 "Б"; ул. Гжатская, д. 16, корп. 1", - сказал он.

По словам Валуя, Западный округ Москвы - третий по количеству домов, вошедших в программу реновации - 558 из 5171 домов. Переселение в первые дома по реновации стартовало с Восточного округа Москвы в феврале текущего года. Жильцы переехали в готовый дом по адресу: 5-я Парковая улица, д. 62Б.

Будущие новоселы

В дом по адресу Проспект Вернадского, д. 61, корп. 3 переселяются жители из дома 75, расположенного менее чем в 100 метрах. В этом 14-этажном дома 114 квартир общей площадью 6,9 тыс. квадратных метров - 14 однокомнатных, 73 двухкомнатных и 27 трехкомнатных.

"Выдача смотровых ордеров будущем новоселам назначена на 7 апреля", - добавил Валуй.

Обслуживать жильцов будет Центр информирования по переселению, он располагается на первом этаже дома. Необходимую информацию москвичи также смогут получить в консультационных центрах по адресам ул. Красных Зорь, д. 59 "Б" и ул. Гжатская, д. 16, корп. 1.

Всего, по словам замглавы департамента, на текущий год запланировано переселение в 32 готовых дома, общая площадь квартир в них превышает 400 тыс. квадратных метров.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.