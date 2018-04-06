Росприроднадзор выявил более 410 нарушений в российских морских портах

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Росприроднадзор выявил в 13 морских портах более 410 нарушений, касающихся обращения с отходами, предотвращения и ликвидации разливов нефтепродуктов на морских акваториях, а также несоблюдения законодательства об экологической экспертизе. Об этом в пятницу по итогам совещания с главой Минприроды Сергеем Донским сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение заместителя председателя правительства Александра Хлопонина о проведении внеплановых выездных проверок в морских портах и на предприятиях, действующих на их территориях и акваториях, было дано Росприроднадзору 30 мая 2017 года. Поводом для поручения стал рост в 2017 году жалоб на загрязнение окружающей среды во время перевалки в портах угля и других сыпучих грузов.

"На сегодня полную проверку соответствия требованиям природоохранного законодательства прошли 13 морских портов: Зарубино, Де-Кастри, Анадырь, Беринговский, Певек, Тикси, Анапа, Оля, Севастополь, Ялта, Махачкала, Геленджик, Тамань. Предварительные итоги проверок свидетельствуют о более чем 410 нарушениях требований природоохранного законодательства, размер штрафов составил около 40 млн рублей", - говорится в сообщении по итогам доклада заместителя главы Минприроды и руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова.

В дальнейшем комплексные внеплановые проверки Росприроднадзора должны пройти в еще на 41 объекте. Наибольшие проблемы, связанные с отсутствием аварийно-спасательных подразделений для ликвидации разливов нефтепродуктов, по данным Росприроднадзора, испытывают морские порты Крыма и порт Владивостока.

По итогам проверок дополнительные меры по охране воздуха от пыли стали применять в портах Мурманск и Ванино (Хабаровский край).