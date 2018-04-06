Три члена присуждающей Нобелевскую премию Шведской академии отказались от работы в ней

СТОКГОЛЬМ, 6 апреля. /ТАСС/. Три члена Шведской академии, которая присуждает Нобелевскую премию в области литературы, объявили в пятницу, что покидают это учреждение в знак несогласия с тем, как в нем "решаются проблемы". Об этом сообщает газета Svenska Dagbladet.

Писатели Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд не называют конкретную причину своего ухода, ссылаясь на конфиденциальность.

"Шведская академия уже давно переживает серьезные проблемы, которые попыталась сейчас разрешить способом, где используются сомнительные подходы, противоречащие уставу и являющиеся предательством по отношению к ее основателю и высокому покровителю, равно как самому предназначению - представлять одаренность и вкус", - отмечает Клас Эстергрен.

Петер Энглунд в письме газете Aftonbladet заявил о ширящейся расколе между членами академии в связи со скандалом о сексуальных домогательствах.

Как сообщает газета Dagens Nyheter, в четверг членам Шведской академии представили результаты внутреннего расследования претензий со стороны 18 женщин, которые осенью прошлого года обвинили известного представителя культуры в домогательствах. Этот мужчина был связан со Шведской академией, он был также женат на одной из ее членов. Возможно, причиной сегодняшнего решений писателей могло стать несогласие по поводу пресс-релиза о внутреннем расследовании.

Шведскую академию основал в 1786 году король Густав III для поддержки и развития шведского языка и литературы. В ее состав избирается 18 членов - пожизненно, поэтому формально покинуть академию невозможно. На практике уход писателей означает, что они просто не будут участвовать в деятельности учреждения.