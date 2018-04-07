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Православные христиане встречают Благовещение и Страстную субботу в один день

Общество
7 апреля, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит утром литургию в храме Христа Спасителя

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Православные христиане в субботу встречают один из главных праздников года - Благовещение Пресвятой Богородицы.

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В этом году - редкое совпадение: ежегодный праздник 7 апреля приходится на Великую субботу Страстной недели - канун Пасхи, которая вычисляется особо и зависит от солнечного и лунного календарей. Последний раз такое сочетание было в 2007 году, а до этого - еще более 50 лет назад.

"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит утром литургию в храме Христа Спасителя. Так совпало, что на богослужениях этого дня мы вспоминаем одновременно два ключевых события истории. Это Благовещение Пресвятой Богородицы, начало нашего спасения, и Великая суббота, когда Господь находится во гробе, но уже в этот день мы слышим благовестие ангела женам-мироносицам о Воскресении Христовом", - рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Он отметил, что будет сохранена особенно любимая детьми традиция выпускать на волю птиц. Она символизирует благую весть архангела Гавриила Деве Марии о рождении от нее Спасителя мира, и свободу, которая дарована человечеству Иисусом Христом. "После окончания богослужения на паперти храма Христа Спасителя по народному обычаю патриарх выпустит в небо белых голубей вместе с учениками воскресных школ Москвы", - рассказал священник.

Строгость Великой субботы повлияет на употребление пищи - традиционная благовещенская рыба отменяется, не вкушается также и пища с маслом.

Около полуночи начнется кульминация всего церковного года - ночное Пасхальное богослужение. В Храме Христа Спасителя его совершит патриарх Кирилл.

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