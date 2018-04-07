Всемирный день здоровья в 2018 году посвящен доступности медицинской помощи

ТАСС, 7 апреля. Проблема всеобщего охвата медицинской помощью станет в 2018 году основной темой Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всемирный день здоровья был учрежден по инициативе ООН в 1950 году.

"Хорошее здоровье - это самое ценное, что может быть у каждого человека. Когда люди здоровы, они могут учиться, работать и поддерживать себя и свои семьи. Когда они больны, уже ничего не имеет значения. От этого страдают семьи и сообщества. Поэтому ВОЗ полна решимости обеспечить хорошее здоровье для всех людей", - приводятся на сайте ВОЗ слова генерального директора организации доктора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Кроме того, на Всемирной Ассамблее здравоохранения в 2018 году ВОЗ обещает предложить новую амбициозную программу, основанную на 70-летнем опыте организации. "Ее центральным элементом будет достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения еще для 1 млрд человек; защита еще 1 млрд человек от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и предоставление возможностей для улучшения здоровья и благополучия еще для 1 млрд человек к 2023 году, то есть к середине срока, установленного для выполнения Повестки дня в области устойчивого развития (2030)", - говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

Доступность медицинской помощи в РФ

На итоговой коллегии Министерства здравоохранения России глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что одним из приоритетных направлений работы Минздрава в 2017 году было развитие системы доступной медико-санитарной помощи. Так, по ее словам, в прошлом году построено и введено в строй 452 новых фельдшерско-акушерских пункта и офиса врачей общей практики, отремонтировано в сельской местности 464 медицинских объекта.

В целом, по данным Минздрава России, с 2012 года число сельских медицинских подразделений увеличилось на 8%, также в 3,5 раза выросло и число домовых хозяйств, на которые возложены функции по оказанию первой помощи. В стране на данный момент работают более 3,5 тыс. мобильных медицинских бригад. В 2017 году было приобретено 55 мобильных диагностических комплексов.

При этом министр добавила, что и сегодня остаются населенные пункты вне зоны доступности первичной медико-санитарной помощи, в связи с чем работа министерства в этом направлении будет продолжена.