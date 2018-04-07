"Комсомольская правда" сообщила о проблеме на сайте из-за атаки хакеров

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Газета "Комсомольская правда" сообщила в пятницу вечером об отсутствии доступа к своему сайту из-за аварии, вызванной, вероятно, хакерской атакой. Об этом издание информировало в своем Telegram-канале.

"Друзья, у нашего провайдера масштабная авария, сайт kp.ru временно недоступен. Мы продолжаем работать в соцсетях", - сообщили в газете. Там также опубликовали фото, на котором изображен черный экран с текстом "не трогайте наши выборы" на английском. "Вот что сейчас у нашего провайдера вместо привычной конфигурации", - написали под изображением в "Комсомольской правде".

Ранее в пятницу "Фонтанка" также заявила в своем Telegram-канале о проблемах с доступом к сайту в связи с "с уязвимостью оборудования, которую хакеры используют по всему миру".

"В программном обеспечении компании Cisco обнаружилась уязвимость, которая поставила под удар коммутаторы ее производства с поддержкой технологии SMI (она используется для автоматизации начальной настройки и загрузки прошивки). Сам производитель предупредил об этом накануне, сообщив, что уязвимость используется хакерами по всему миру, и опубликовав подробную инструкцию для решения проблемы", - написали тогда в издании. Как добавили в "Фонтанке", в своем предупреждении компания связывала некоторые из атак с российскими хакерскими группами Dragonfly, Crouching Yeti и Energetic Bear.

При этом, в ряде стран мира в пятницу сообщили и о проблемах в работе социальной сети Twitter. В частности, о сбоях в ее работе сообщали пользователи в Великобритании, Колумбии, Бразилии, Аргентине. С неполадками также столкнулись жители восточного побережья США, а также пользователи в Испании, Франции и Германии.