Арнольда Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце

ТАСС, 7 апреля. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выписан из больницы после операции на сердце и уже возвращается домой. Об этом сообщил в пятницу его официальный представитель Даниэл Кетчелл.

"Шварценеггер направляется домой!" - написал он в Twitter.

Update: @Schwarzenegger is headed home! https://t.co/QWeG8C82M7 — Daniel Ketchell (@ketch) 6 April 2018

Ранее сам актер выразил благодарность медикам, которые его оперировали.

30 марта сетевой ресурс TMZ сообщал, что Шварценеггер экстренно прооперирован в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем. Врачи намеревались провести 70-летнему актеру замену клапана катетера, но это повлекло за собой осложнения, писал портал. По его сведениям, врачи решили, что актеру требуется экстренная операция на открытом сердце, она продолжалась несколько часов.