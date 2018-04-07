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Арнольда Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце

Общество
7 апреля, 4:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Актер ранее выразил благодарность медикам, которые его оперировали

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Материал из 1 страницы
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

© EPA/IAN LANGSDON

ТАСС, 7 апреля. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер выписан из больницы после операции на сердце и уже возвращается домой. Об этом сообщил в пятницу его официальный представитель Даниэл Кетчелл.

"Шварценеггер направляется домой!" - написал он в Twitter.

Ранее сам актер выразил благодарность медикам, которые его оперировали.

30 марта сетевой ресурс TMZ сообщал, что Шварценеггер экстренно прооперирован в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем. Врачи намеревались провести 70-летнему актеру замену клапана катетера, но это повлекло за собой осложнения, писал портал. По его сведениям, врачи решили, что актеру требуется экстренная операция на открытом сердце, она продолжалась несколько часов.

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