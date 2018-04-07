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Свыше 40 тыс. сотрудников МЧС РФ обеспечат безопасность на Пасху по всей стране

Общество
7 апреля, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Также в храмах и церквях в преддверии праздничного богослужения инспекторы надзорной деятельности провели профилактические мероприятия

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности на время празднования Пасхи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

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"С 09:00 мск 7 апреля до 09:00 мск 9 апреля в целях обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации органы управления, силы и средства МЧС переводятся в режим повышенной готовности. Всего безопасность будут обеспечивать свыше 40 тыс. сотрудников МЧС", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, сообщили в МЧС, в целях обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях в преддверии праздничного богослужения инспекторы надзорной деятельности провели профилактические мероприятия, напомнили священнослужителям об основных мерах пожарной безопасности. "Профилактическая работа по обеспечению пожарной безопасности в период пасхальной недели начата заблаговременно. На сегодняшний день сотрудники МЧС России провели 26 тысяч проверочно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, задействованных в праздновании Пасхи", - рассказали в МЧС.

Также проведено 11 тыс. инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом по вопросам обеспечения пожарной безопасности, консультации ответственных должностных лиц по вопросам реализации установленных требований пожарной безопасности. "Всего на контроле находится свыше 11 тыс. храмов, церквей и монастырей по всей стране", - сообщили в МЧС.

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