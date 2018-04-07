СМИ: в Италии закрыт Telegram-канал, использовавшийся для пропаганды ИГ

РИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Итальянская почтовая полиция выявила и закрыла канал чатов мессенджера Telegram, где на итальянском языке распространялась пропаганда террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает в субботу новостной портал Rai News 24, его администратором был несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения.

Молодому человеку предъявлены обвинения в распространении пропаганды радикального ислама.

Согласно выводам следствия, начатого в 2016 году отделением полиции по борьбе с киберпреступность городов Триест и Удине, молодой человек переводил на итальянский и распространял пропагандистские сообщения, а также призывы к джихаду по каналам чатов Telegram, открытым ИГ. Учитывая, что обвиняемый является несовершеннолетним, к нему впервые в Италии применяется программа дерадикализации. Юноша будет также передан на попечение имама для обучения "видению ислама".