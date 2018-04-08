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Пасхальное богослужение прошло на авиабазе Хмеймим в Сирии

Общество
8 апреля, 1:24 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 8, апреля. /ТАСС

В праздничном богослужении принял участие специально прибывший на авиабазу православный хор Заиконоспасского монастыря "Благозвонница"

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 8 апреля. /ТАСС/. Праздничное богослужение и крестный ход по случаю Пасхи прошли на российской авиационной базе Хмеймим в Сирии. Богослужение провел помощник командующего группировкой войск Вооруженных сил России в арабской республике по работе с верующими иерей Виталий.

"Для нас это радостный праздник, и здесь, в Сирии, он чувствуется особо остро. Военнослужащие очень благоговейно и богобоязненно относятся, готовятся к этому празднику. Всю Страстную седмицу шли богослужения, посвященные жизни Господа нашего Иисуса Христа, и многие военнослужащие исповедовались и причащались", - рассказал священник.

В праздничном богослужении принял участие специально прибывший на авиабазу православный хор Заиконоспасского монастыря "Благозвонница" из Москвы. Ровно в полночь состоялся крестный ход вокруг полевого храма пророка Божия Илии. В нем приняли участие военнослужащие, свободные от боевого дежурства.

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