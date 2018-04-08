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Рассел Кроу заработал почти $3 млн, продав свои вещи на аукционе

Общество
8 апреля, 10:37 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин

Прошедшие торги актер назвал "Искусством развода"

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СИДНЕЙ, 8 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Актер Рассел Кроу заработал почти $3 млн, распродав на аукционе свои личные вещи и реквизит фильмов, в которых он снимался. Об этом сообщил официальный представитель австралийского филиала торгового дома Sotheby's, подводя итоги проведенных в Сиднее торгов.

"Было продано свыше 85% 226 лотов на общую сумму 3 млн 719 тыс. 963 (австралийских - прим. ТАСС) доллара (около $2,9 млн)", - объявил представитель Sotheby's Australia.

Во время аукциона в зал, где он проводился, зашел сам актер, выступив с кратким приветствием потенциальным покупателям. Аукцион по его предложению был назван "Искусством развода" - в конце прошлого года Кроу окончательно оформил развод с австралийской актрисой Даниэль Спенсер, с которой расстался шесть лет назад и которой оставил очень крупную сумму.

Среди предметов, вызвавших наибольший интерес у покупателей и в итоге проданных за суммы, значительно превысившие стартовые - скрипка капитана Джека Обри из фильма "Хозяин морей: На краю Земли" (Master and Commander: The Far Side of the World) - $135 тыс., алюминиевый меч Максимуса и бутафорская колесница из фильма "Гладиатор" (Gladiator) - соответственно $85,4 тыс. и $79,3 тыс., деревянный меч, которым Кроу учился фехтовать на съемках "Гладиатора" - $24,4 тыс.

Сам актер назвал хорошим подарком в день его рождения итоги прошедшего аукциона. "Неплохая выручка за пять часов работы", - написал он в Twitter.

 

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