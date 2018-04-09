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В Якутске обсудили стратегию развития международной организации "Университет Арктики"

Общество
9 апреля, 4:52 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 9, апреля. /ТАСС

Председатель правления Университета отметил, что в регионе "шесть вузов-членов организации активно работают над реализацией тематических проектов"

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ЯКУТСК, 9 апреля. /ТАСС/. Заседание правления международного консорциума арктических и северных вузов "Университет Арктики" завершилось в Якутске, представители семи арктических стран обсудили будущее организации и стратегию ее развития на ближайшие годы. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель правления Университета Брайан Роджерс.

"Мы обсудили стратегию развития "Университета Арктики", в которой Россия играет чрезвычайно важную роль: из 180 университетских организаций практически треть составляют университеты, колледжи, НИИ, расположенные на территории России. Мы подписали соглашение с правительством Якутии, которое направлено на совместную подготовку кадров и академическую мобильность студентов и экспертов по оленеводству, рыболовству, переработке сельхозпродукции и другим отраслям", - сказал Роджерс.

Он добавил, что состоялись встречи тематических сетей - рабочих объединений групп ученых, работающих совместно над актуальными проблемами Арктики. "В Якутии тематические сети очень активны. В Якутии шесть вузов-членов организации активно работают над реализацией тематических проектов, в сфере культурного разнообразия, арктической медицины, местного и регионального развития", - сказал он.

"Университет Арктики" - это сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. На территории России действуют два административных офиса - исследовательский офис в Архангельске на базе САФУ и русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске на базе СВФУ.

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